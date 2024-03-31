ŞIRNAK SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 155
Toplam Seçmen : 49.934
Açılan Sandık : 150
Açılan Sandık Oranı : % 96,77
Kullanılan Oy : 38.752
Geçerli Oy : 36.902
Katılım Oranı : % 80,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YARKA% 47,7817.631
DEM PARTİTURAN SALTAN% 40,7415.034
CHPÖZLEM BARAN% 3,551.311
YENİDEN REFAHSABRİ TATAR% 2,941.087
DİĞER% 1,82671
HÜDA PARMUSTAFA ÇİMEN% 1,6590
BTPABDULMUTTALİP ÖRPEK% 0,32117
SAADETMÜCAHİT SANSUR% 0,29106
DEVA PARTİSİSEYFEDDİN NESLİNEBİ% 0,2799
TKHFULYA DURAK ASLAN% 0,2283
BAĞIMSIZYUSUF ÖLGEN% 0,1866
MİLLETGÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL% 0,1245
HAK-PARBARAN ADIGÜZEL% 0,0934
APEŞREF BAYRAK% 0,0828
BEYTÜŞŞEBAP

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKAMİL DÜRMÜŞ% 57,352.170
DEM PARTİBEYBÜN ASLAN% 32,291.222
ZAFER PARTİSİELİF EYLÜL TATAR% 5,71216
CHPRAMAZAN ATAMAN% 2,77105
BTPERDEM PERVANLAR% 0,9335
HÜDA PARARAFAT ÇİMEN% 0,6324
SAADETMEHMET TALHA FİTOZ% 0,2911
DİĞER% 0,031
CİZRE

Açılan Sandık Oranı : % 59,76
Katılım Oranı : % 67,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLER YERBASAN% 70,6823.237
AK PARTİÖMER YILDIZ% 24,398.017
HÜDA PARTAHİR BİLİZ% 1,7560
CHPÖMER YALDIZ% 0,86284
HAK-PARSERHAN SEYYİDOĞLU% 0,65214
ZAFER PARTİSİABDULCEBBAR UÇAR% 0,46152
YENİDEN REFAHMUSTAFA GENÇOĞLU% 0,36119
DEVA PARTİSİAHMET KAYAN% 0,2685
DİĞER% 0,2581
İYİ PARTİSALİH KAYAALP% 0,1755
BTPORHAN DEDE% 0,0929
SAADETFEYYAZ BOZKURT% 0,0723
APMEMET GÖKBALIK% 0,0621
GÜÇLÜKONAK

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 82,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKSELAHATTİN AKTUĞ% 32,23166
CHPSADIK KARAHAN% 29,71153
AK PARTİBİLAL AKTUĞ% 20,19104
DEM PARTİEMİN DAYAN% 13,469
DEVA PARTİSİSABAHAT AKTUĞ% 2,1411
GELECEK PARTİSİSELAHATTİN DALGIÇ% 1,367
ZAFER PARTİSİŞERİF ÖZKAPLAN% 0,784
BTPRAMAZAN KORUCU% 0,191
İDİL

Açılan Sandık Oranı : % 52,63
Katılım Oranı : % 63,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİTÜRKAN KAYIR% 73,74.327
AK PARTİİKBALHAN HAZNEDAR% 18,621.093
HÜDA PARASIM ÖZALP% 2,91171
CHPABDULCEBBAR BADUR% 1,72101
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN TATAR% 1,3680
İYİ PARTİBİRGÜL ZAN% 0,6739
SAADETTAHA ESAD KUTLUAY% 0,3923
DİĞER% 0,3923
BTPOĞUZHAN KASAP% 0,2414
SİLOPİ

Açılan Sandık Oranı : % 77,04
Katılım Oranı : % 72,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİJİYAN ORMANLI% 61,3420.826
GELECEK PARTİSİNİZAR ÖKTEN% 22,547.652
AK PARTİNİHAT MEHMETOĞLU% 7,82.648
HÜDA PARKAMİL BAYAR% 2,14727
CHPSERDAR SOYSAL% 1,94658
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ ÖZDEMİR% 1,19403
ZAFER PARTİSİBEYZA TATAR% 1,15390
BAĞIMSIZFETHULLAH ELÇİ% 0,53179
BAĞIMSIZCİHAN ARMAGAN% 0,43145
İYİ PARTİŞAHİN TİMUR% 0,42144
BTPCUMA ÖRPEK% 0,39133
DİĞER% 0,1346
ULUDERE

Açılan Sandık Oranı : % 85,19
Katılım Oranı : % 64,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGÜRGİN ÜREK% 48,972.284
DEM PARTİALİ ÜREK% 421.959
ZAFER PARTİSİPINAR ÖZKAPLAN% 3,52164
DİĞER% 3,19149
CHPBARIŞ ENCU% 2,19102
BTPERKAN GÜNERİ% 0,136

Kaynak: AA

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