ŞIRNAK SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|155
|Toplam Seçmen
|:
|49.934
|Açılan Sandık
|:
|150
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,77
|Kullanılan Oy
|:
|38.752
|Geçerli Oy
|:
|36.902
|Katılım Oranı
|:
|% 80,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YARKA
|% 47,78
|17.631
|DEM PARTİ
|TURAN SALTAN
|% 40,74
|15.034
|CHP
|ÖZLEM BARAN
|% 3,55
|1.311
|YENİDEN REFAH
|SABRİ TATAR
|% 2,94
|1.087
|DİĞER
|% 1,82
|671
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÇİMEN
|% 1,6
|590
|BTP
|ABDULMUTTALİP ÖRPEK
|% 0,32
|117
|SAADET
|MÜCAHİT SANSUR
|% 0,29
|106
|DEVA PARTİSİ
|SEYFEDDİN NESLİNEBİ
|% 0,27
|99
|TKH
|FULYA DURAK ASLAN
|% 0,22
|83
|BAĞIMSIZ
|YUSUF ÖLGEN
|% 0,18
|66
|MİLLET
|GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL
|% 0,12
|45
|HAK-PAR
|BARAN ADIGÜZEL
|% 0,09
|34
|AP
|EŞREF BAYRAK
|% 0,08
|28
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|KAMİL DÜRMÜŞ
|% 57,35
|2.170
|DEM PARTİ
|BEYBÜN ASLAN
|% 32,29
|1.222
|ZAFER PARTİSİ
|ELİF EYLÜL TATAR
|% 5,71
|216
|CHP
|RAMAZAN ATAMAN
|% 2,77
|105
|BTP
|ERDEM PERVANLAR
|% 0,93
|35
|HÜDA PAR
|ARAFAT ÇİMEN
|% 0,63
|24
|SAADET
|MEHMET TALHA FİTOZ
|% 0,29
|11
|DİĞER
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,76
|Katılım Oranı
|:
|% 67,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|GÜLER YERBASAN
|% 70,68
|23.237
|AK PARTİ
|ÖMER YILDIZ
|% 24,39
|8.017
|HÜDA PAR
|TAHİR BİLİZ
|% 1,7
|560
|CHP
|ÖMER YALDIZ
|% 0,86
|284
|HAK-PAR
|SERHAN SEYYİDOĞLU
|% 0,65
|214
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULCEBBAR UÇAR
|% 0,46
|152
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA GENÇOĞLU
|% 0,36
|119
|DEVA PARTİSİ
|AHMET KAYAN
|% 0,26
|85
|DİĞER
|% 0,25
|81
|İYİ PARTİ
|SALİH KAYAALP
|% 0,17
|55
|BTP
|ORHAN DEDE
|% 0,09
|29
|SAADET
|FEYYAZ BOZKURT
|% 0,07
|23
|AP
|MEMET GÖKBALIK
|% 0,06
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 82,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|SELAHATTİN AKTUĞ
|% 32,23
|166
|CHP
|SADIK KARAHAN
|% 29,71
|153
|AK PARTİ
|BİLAL AKTUĞ
|% 20,19
|104
|DEM PARTİ
|EMİN DAYAN
|% 13,4
|69
|DEVA PARTİSİ
|SABAHAT AKTUĞ
|% 2,14
|11
|GELECEK PARTİSİ
|SELAHATTİN DALGIÇ
|% 1,36
|7
|ZAFER PARTİSİ
|ŞERİF ÖZKAPLAN
|% 0,78
|4
|BTP
|RAMAZAN KORUCU
|% 0,19
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,63
|Katılım Oranı
|:
|% 63,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|TÜRKAN KAYIR
|% 73,7
|4.327
|AK PARTİ
|İKBALHAN HAZNEDAR
|% 18,62
|1.093
|HÜDA PAR
|ASIM ÖZALP
|% 2,91
|171
|CHP
|ABDULCEBBAR BADUR
|% 1,72
|101
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN TATAR
|% 1,36
|80
|İYİ PARTİ
|BİRGÜL ZAN
|% 0,67
|39
|SAADET
|TAHA ESAD KUTLUAY
|% 0,39
|23
|DİĞER
|% 0,39
|23
|BTP
|OĞUZHAN KASAP
|% 0,24
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,04
|Katılım Oranı
|:
|% 72,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|JİYAN ORMANLI
|% 61,34
|20.826
|GELECEK PARTİSİ
|NİZAR ÖKTEN
|% 22,54
|7.652
|AK PARTİ
|NİHAT MEHMETOĞLU
|% 7,8
|2.648
|HÜDA PAR
|KAMİL BAYAR
|% 2,14
|727
|CHP
|SERDAR SOYSAL
|% 1,94
|658
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|% 1,19
|403
|ZAFER PARTİSİ
|BEYZA TATAR
|% 1,15
|390
|BAĞIMSIZ
|FETHULLAH ELÇİ
|% 0,53
|179
|BAĞIMSIZ
|CİHAN ARMAGAN
|% 0,43
|145
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN TİMUR
|% 0,42
|144
|BTP
|CUMA ÖRPEK
|% 0,39
|133
|DİĞER
|% 0,13
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,19
|Katılım Oranı
|:
|% 64,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GÜRGİN ÜREK
|% 48,97
|2.284
|DEM PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 42
|1.959
|ZAFER PARTİSİ
|PINAR ÖZKAPLAN
|% 3,52
|164
|DİĞER
|% 3,19
|149
|CHP
|BARIŞ ENCU
|% 2,19
|102
|BTP
|ERKAN GÜNERİ
|% 0,13
|6
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