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Şırnak'ta bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, Güçlükonak Yeşilay ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen 'Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü' konulu seminere, İlçe Müftülük personelleri katıldı. Seminerde, psikolog Cüneyt Kalender, bağımlılıkta ailenin rolüne yönelik örnekler verdi. Programa, Güçlükonak Kaymakamı, İlçe Müftüsü, Toplum Sağlığı Başhekimi, İlçe Emniyet Müdürü, Yeşilay İl Temsilcisi ve Müftülük personelleri de katıldı.

Şırnak\'ta bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi
23.12.2023 - 16:05,
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Ailenin Rolü" konulu seminer düzenlendi.

Güçlükonak Yeşilay ve İlçe Müftülüğünce Aile Destek Merkezi Salonu'nda düzenlenen seminere, İlçe Müftülük personelleri katıldı.

Seminerde, psikolog Cüneyt Kalender, bağımlılıkta mücadelede ailenin rolüne yönelik örnekler verdi.

Programa, Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, İlçe Müftüsü Kemal Benek, Toplum Sağlığı Başhekimi Dr. Gökçen Türker, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Esad Katıksız, Yeşilay İl Temsilcisi Mahsun Çağın, Yeşilay İlçe Temsilcisi Nedim Aktuğ ve Müftülük personelleri katıldı.

Kaynak: AA
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