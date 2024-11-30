Şırnak\'ta Dikey Bahçe\'de Yangın Çıktı

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ŞIRNAK'ta Dikey Bahçe'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Esin Caddesi'nde bulunan büyük mezarlıktaki Dikey Bahçe'de bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında Dikey Bahçe'de hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,