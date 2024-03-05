Şırnak'ta hasta bakım kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Şırnak'ta hasta bakım kursuna yoğun ilgi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde açılan hasta bakım kursuna yüzlerce kişi yoğun ilgi gösteriyor. Kursiyerler aylar süren eğitimlerin ardından sertifika sahibi oluyor ve iş imkanı buluyor. İlk yardım, hasta bakım gibi konuların yanı sıra yaşlı bakımı da uygulamalı olarak öğretiliyor. Kursun başladığı 2022 yılından bu yana 200'den fazla kursiyer mezun oldu.

05.03.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
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Şırnak'ta hasta bakım kursuna yoğun ilgi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde hasta bakım kursuna yoğun ilgi gösteriliyor. Yüzlerce vatandaş kurs sayesinde işe kavuştu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Aile Destek Merkezindeki hasta bakım kursunda eğitim gören yüzlerce kişi sertifika sahibi oldu. İlk yardım, hasta bakım gibi konularda eğitim alan kursiyerler aylar süren çalışma sonrası sertifikalarına sahip oluyor. Şimdiye kadar ilçe genelinde 200'den fazla kursiyerin mezun olduğu belirtildi.

Kursiyer Gülcan Ürek aylardır eğitim aldığını belirterek, "Çok güzel verim alıyoruz. İlk yardım derslerini görüyoruz" dedi.

Kurs öğretmeni İrfan Yaman ise ilçede şuana kadar 200'den fazla kursiyeri mezun ettiklerini söyledi. Yaman, "Burada güzel bir eğitim veriyoruz. Bu sayede herkes iş imkanı buluyor. Yaşlı ve hasta bakım derslerinin yanı sıra ilk yardım uygulamalı bir şekilde öğretiyoruz. Derslerimiz çok verimli geçiyor. 2022 yılından beri bu kursu veriyoruz. Günde 6 saat ders veriyoruz. Bu işe çok rağbet var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uludere, Şırnak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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