Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 13 Gözaltı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 7-13 Haziran'da asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yakalanan 13 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 518 paket sigara, 11 kök kenevir, 83 elektronik sigara, 8 cep telefonu, 25 kilogram çay, 4 kilogram nargile tütünü, 6 ayakkabı, 22 oyuncak, 8 termos, 2 kaynak makinesi, 5 el aleti, 240 bilezik, 64 elektronik eşya, 41 anahtar takımı ve 180 muhtelif malzeme ele geçirildi.