Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 17 Gözaltı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlar ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, sahte pasaport, gümrük kaçağı 12 cep telefonu, 4 bin 65 paket sigara, 435 inşaat malzemesi, 152 battaniye, 15 elektronik eşya ve 80 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 17 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.