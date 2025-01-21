Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonu: 43 Gözaltı

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 43 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, av tüfeği, 10 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, detektör, 18 muhtelif kazı malzemesi, gümrük kaçağı 17 bin 441 paket sigara, 22 kilogram çay, 16 litre alkol, 39 cep telefonu, 587 cep telefonu aksesuarı, 17 ayakkabı, 255 muhtelif inşaat malzemesi, 1328 süs eşyası ve 105 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 43 şüpheliye adli işlem uygulandı.???????