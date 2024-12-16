Şırnak'ta Kitap Günleri Başladı - Son Dakika
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Şırnak'ta Kitap Günleri Başladı

Şırnak\'ta Kitap Günleri Başladı

Şırnak'ta düzenlenen Kitap Günleri etkinliği, kitap okumanın önemini vurgulayan mesajlarla başladı.

16.12.2024 15:47
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Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "İnsan kitap okudukça güzelleşir" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Vali Birol Ekici, Türkiye'nin kalkınmasının çok çalışma ve kitap okumakla mümkün olacağını söyledi.

Eğitim ve kalkınma için hep birlikte çalışmak gerektiğini ifade eden Ekici, "Burada çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendireceğim. Çok kitap okuyalım." dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kitap okumanın önemine değinerek, kitap okumada seçici olunması gerektiğini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kitabın insanların kendisini aşmasında ve geçmişi tanımada en büyük kaynak olduğunu vurguladı.

Çandıroğlu, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmek için kitaplar en büyük malzemedir. Kitaplardan istifade edebilmemiz için bu tür organizasyonlar önemli." diye konuştu.

Vali Ekici ve beraberindekiler, konuşmaların ardından stantları gezdi, bazı öğrencilere kitap hediye edildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, bazı kurumların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

22 yayınevinden yaklaşık 73 bin kitabın yer aldığı etkinlik, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kitap Günleri Başladı - Son Dakika

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