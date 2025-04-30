Şırnak'ta sazan avı yasaklandı, denetimler sıklaştırıldı

ŞIRNAK - Şırnak'ta, sazan balığının üreme dönemi olan 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında balık avı yasaklandı. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında uygulanan yasağın ardından ekipler, baraj ve çevresindeki sularda kaçak avcılığa karşı denetimlerini yoğunlaştırdı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, jandarma ile koordineli olarak hem karadan hem de su üzerinden gerçekleştirdikleri denetimlerle yasa dışı avcılığın önüne geçmeyi hedefliyor. Haftada en az iki gün sahaya çıkan ekipler, bazı günlerde eş zamanlı operasyonlarla bölgeyi titizlikle tarıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine özel açıklamalarda bulunan Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Emine Kara, av yasağının üreme ve yumurta bırakma döneminde olan sazan balıklarının korunması açısından hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Kara, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanuna göre 6/1 ticari amaçlı su ürünleri tebliğinde 37'nci maddesi 1 Nisan - 30 Haziran sazanların üreme dönemleri ve yumurtlama dönemi olduğu için avlanması yasaktır. Şuan biz onların denetimlerini gerçekleştirmekteyiz. Gerek karada yürüyerek, gerekse de su içerisinde teknemiz ile ulaşamadığımız yerlere gitmekteyiz. Haftanın en az iki günü gelmeye çalışıyoruz. Eş zamanlı denetimlerimiz oluyor. Denetimlerimizi jandarma ile birlikte yapmaktayız" dedi.

Yapılan kontrollerde balık ağı ele geçirildiğini ancak ağ sahiplerine rastlanmadığı belirtti. Suda ve karada tespit edilen yasak av malzemeleri tutanak altına alınarak kuruma teslim edildiğini ifade eden Kara, "Ağ yakaladığımızda vatandaşımıza hiç denk gelmedik. Suyun içerisin de yada karada taşın üzerinde yakaladık ağlarımızı. Aldığımız ağları tutanak altına alıp, kurumumuza götürmekteyiz. Vatandaşlarımıza önerim, bizim sazanlarımızın üreme dönemleri. Tam üreme dönemlerinde avladıkları için türler azalmaktadır. Barajımızda her daim, yasak. Normalde olta serbest, ancak 1 Nisan-30 Haziran'da olta ile de avlanmak yasak. Çünkü tutulduğu için çoğalmaları engelleniyor. Her yıl belli bir miktarda sazan ve çaput yavru balık bırakmaktayız" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yasağa uymayanlara yönelik cezai işlem uygulanacağını belirterek, vatandaşları doğayı ve su kaynaklarını korumaya davet etti.