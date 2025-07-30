Şırnak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

ŞIRNAK'ta silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 uzun namlulu silah, 15 tabanca, 1 av tüfeği, 29 şarjör, 2 bin 366 fişek, 4 gaz tipi el bombası, 1 telsiz ve 27 silah parçası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,