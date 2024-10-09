Şırnak\'ta Şüpheli Çanta Patlatıldı

Şırnak'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.
Cizre Caddesi Belediye Bulvarı'nda kaldırımda şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.
Bölgede güvenlik önlemi alındı, bomba imha ekipleri inceledikleri çantayı fünye ile patlattı.
Çantanın içinde elbise olduğu belirlendi.
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