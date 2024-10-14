Şırnak'ta Terör Operasyonları: 1 Tutuklama

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Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 7-13 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi.

18 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 şüpheli ise tutuklandı.