Şırnak'ta Terör Operasyonunda 2 Tutuklama

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Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 16-22 Eylül'de il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.