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Şırnak'ta yapılan operasyonda 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Şırnak'ta yapılan operasyonda 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta bir iş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca, 3 bin 79 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Şırnak\'ta yapılan operasyonda 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
27.01.2024 - 16:55,  Güncelleme: 16:57
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Şırnak'ta bir iş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilik sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, bir iş yerine başka ilden silah ve mühimmat geleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada, 26 tabanca, 3 bin 79 fişek, 17 otomatik tüfeğe ait dipçik ve üst kapak, 16 silah pimi, 10 alev gizleyici, 3 namlu uzatıcı, 58 tüfek şarjörü, 18 tabanca şarjörü, 7 silah kabzası ve 25 silah el kundağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi şüpheli A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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