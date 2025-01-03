Şırnak'ta Yeni Öğretmenlere Sıcak Karşılama - Son Dakika
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Şırnak'ta Yeni Öğretmenlere Sıcak Karşılama

Şırnak'a atanan 1651 öğretmen, havalimanında çikolata ile karşılandı. İl Müdürü başarı diledi.

03.01.2025 18:00
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Şırnak'a yeni atanan öğretmenlere sıcak karşılama

ŞIRNAK - Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kente yeni atanan öğretmenleri havalimanında karşıladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kente ataması yapılan bin 651 öğretmen için havalimanında karşılama standı kurdu. Kente yeni atanan öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu tarafından çikolatalarla karşılandı. Havalimanında sıcak bir şekilde karşılama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Bugün ilimize gelerek maarif ailemize katılan, yarınlarımızın inşasında varlıklarından güç alacağımız öğretmenlerimize görevlerinde başarılar dilerim. Büyük bir sabırla gerçeğe dönüşen hayallerin sonucu olarak ilimize atanan bin 651 öğretmenizin her birisinin hikayesi farklı ama ortak gayesi ülkemize, milletimize hizmet etmek ve önemli başarılara imza atmaktır" dedi.

Yeni gelen öğretmenlerin adaptasyon sürecini kolaylaştırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün AR-GE birimi de aktif rol oynadı. AR-GE biriminden Sorumlu Şube Müdürü Ömer Koçer ve ekibi, öğretmenlere rehberlik ederek şehirle tanışmalarına yardımcı oldu. Ayrıca, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçlarla öğretmenlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaşımı sağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Yeni Öğretmenlere Sıcak Karşılama - Son Dakika

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