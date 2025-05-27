Şırnak\'ta Yıl Sonu Kur\'an Kursu Programı

Şırnak'ta 4-6 yaş grubu 295 Kur'an kursu öğrencisi için yıl sonu programı gerçekleştirildi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezindeki programda konuşan İl Müftüsü Orhan Örnek, programda görev alan çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.

Kur'an kurslarında çocuklara adalet, hoşgörü, sorumluluk, merhamet, yardımlaşma, dostluk, sevgi, sabır, edep, barış, umut, saygı ve cömertlik gibi değerlerin aşılandığını kaydeden Örnek, bu değerlerin olduğu bir toplum arzuladıklarını belirtti.

Farklı yaş gruplarına yönelik eğitimlerinin sürdüğünü aktaran Örnek, şöyle dedi:

"4-6 yaş eğitimi olmak üzere 7-10 yaş, gençler ve yetişkinlere, hanımlara yönelik Allah'ın kelamını öğrenmek, öğretmek ve öğrendiklerimizle amel etmek için en güzel şekilde bu kurslarımızı inşallah sizlerin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak bu güzel kurslarda okuyan öğrencilerimize hayırlı ömürler nasip etsin. Onları ve ailelerini tebrik ediyoruz. Mübarek olsun inşallah."

Program öğrencilerin şiir, ilahi, dua ve gösterileriyle devam etti.

Daha sonra öğrenci ve velilerin yaptıkların maket ve el becerileri sergisi gezildi.

Programa, ???????Vali Yardımcısı Muhammet Çiftci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, kurum amirleri, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.