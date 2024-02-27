Şırnak Üniversitesi 2023 Stratejik Planını Başarıyla Tamamladı

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversitenin 2023 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu açıkladı.
Prof. Dr. Alkış, Senato Salonu'nda düzenlenen programda, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre, 2023 yılı için belirlenen 40 hedefin 25'ine yüzde yüz ulaştıklarını, böylelikle üniversitenin 5 yıllık strateji planının ilk yılında başarılı ile tamamladıklarını söyledi.
Dün olduğu gibi bugün de yarın da durmadan, yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini bildiren Alkış, şöyle konuştu:
"Üniversitemizin ulusal ve uluslararası standartlarda rekabet edebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve her alanda öğrencilerine ve bölgeye değer katması için ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik alanlarda birçok çalışma gerçekleştirdik. Bugün de görüyoruz ki, çalışmalarımız meyvesini veriyor. 2023 yılı için belirlediğimiz hedeflerimize yüzde 62 oranında ulaştık."
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