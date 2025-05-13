Şırnak Valiliği'nden Sağanak Uyarısı

Şırnak Valiliği, kent genelinde beklenen gök gürültülü sağanağa karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sabah saatlerinden itibaren kent geneli ve çevresinde gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Sel, su baskını, yerel dolu yağışı, heyelan, çatı uçması, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı." ifadesine yer verildi.