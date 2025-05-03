Sırrı Süreyya Önder'e taziye

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Onu nüktedan ve mücadeleci kişiliğiyle barış için verdiği emekle hatırlayacağız. Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Bulut'un mesajı şöyle:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Onu nüktedan ve mücadeleci kişiliğiyle barış için verdiği emekle hatırlayacağız. Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."