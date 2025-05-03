Sırrı Süreyya Önder'e Veda

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, TBMM Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından "Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye'nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum. Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Hatimoğulları'nın mesajı şöyle:

"Çok kıymetli yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik… Acımız da kaybımız da çok büyük. Hepimiz için kelimelerin kifayetsiz kaldığını, tüm Türkiye'nin yüreğinin düğüm düğüm olduğunu biliyorum. Bizleri ortak duygularda birleştiren, barışa olan inancıyla herkesi kucaklayabilen bir insandı o. Bu toprakların güzelliğinin, neşesinin buluştuğu bir değerdi. Ağır hastalıklarına rağmen barış için vermiş olduğu mücadeleyi ne bu topraklar ne de bu ülkenin insanları unutacak. Sana sözümüz olsun yoldaşım, bu kadim topraklar mutlaka barışla buluşacak."