Sırrı Süreyya Önder'e Veda

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için "Toplumsal barışa yönelik çabaları ve siyasetteki kendine özgü tarzıyla hatırlayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Özçağdaş, mesajında "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Toplumsal barışa yönelik çabaları ve siyasetteki kendine özgü tarzıyla hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, DEM Parti'ye ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesinu kullandı.