Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu

(İSTANBUL) - Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Çavlan, "Sağ ventrikülde ise düne göre hiçbir fark yok. Kasılma kusuru devam etmekte. Dün de sizlerle paylaşmıştım. Uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Sol ventrikülün anterior ve septal bölgesinin özellikle septal bölgesinin bu kadar iyi kasılması, sağ taraf açısından bizim için umut vermekte. Yoğun bakım tedavimiz bu şekilde devam etmekte. Görüyoruz ki ciddi, uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Hayati tehlikesi devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğu bakımda yatan hastanın her zaman hayati tehlikesi devam eder. Bizim riskimiz, bu hastada da riskimiz yüksek" ifadelerini kullandı.

Florence Nightingale Hastaneleri Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Çavlan, şunları kaydetti:

"Asidoz tablosu tamamen geriledi. Şu an kan gazı 7,4 olup ki bu bizim için oldukça iyi bir değer. Laktat seviyesi geldiğinde yirmiydi, şu an altıya düştü. Bu açıdan baktığımızdan tedavilerimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kendisinin spontan solumunu mevcut. Ağrılı uyarana gayet güzel, çok iyi bir yanıt vermekte.

Nörolojik açıdan bugün kendisinin EEG'si takıldı. 24 saat süreyle EEG'si üzerinde takılı kalacak. Nörolojik açıdan daha ilerleyen günlerde sizlerde somut bilgiler paylaşabileceğiz. Kardiyak açıdan durumuna baktığımızda sol ventrikül çok çok iyi kasılmakta. Yapılan ekokardiyografiler bize bunu göstermekte. Sol ventrikülün özellikle anterior ve septal bölgesi oldukça iyi kasılıyor. Bu nedenle hastamızın tansiyonu ecmo altında verilen norodrenalin, adrenalin ve dobutamin altında ortalama olarak 110 ve 60 civarında. 110 büyük tansiyon. Küçük tansiyon 60 civarında seyrediyor.

Sağ ventrikülde ise düne göre hiçbir fark yok. Kasılma kusuru devam etmekte. Dün de sizlerle paylaşmıştım. Uzun bir zaman alacağını, ciddi bir süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Sol ventrikülün anterior ve septal bölgesinin özellikle septal bölgesinin bu kadar iyi kasılması, sağ taraf açısından bizim için umut vermekte. Yoğun bakım tedavimiz bu şekilde devam etmekte. Görüyoruz ki ciddi, uzun bir zamana ihtiyacımız olacak. Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı iyi. Sesleri duyabiliyor. Seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu. Ama hasta ECMO desteği altında olduğu için somut anlamda nörolojik durumunu tam olarak ortaya koyamamız. Bunu ileri günlerde ortaya koyacağız. EGG de bize fikir verecek.

"Hastamız sesleri duyabiliyor"

Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Araya hiçbir enfeksiyon girsin istemiyoruz. Bu açıdan koruyucu tedavilerimizi yine vermekteyiz. Üçlü antibiyotik almakta. Kendisinin idrar çıkışı iyi bir şekilde devam etmekte. Aralıklı olarak hemofiltrasyon ihtiyacımız olacak. Aralıklı olarak bunlara da devam edeceğiz. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zaman ihtiyacımız var. Hastamızın ağrılı uyarana yanıtı iyi. Sesleri duyabiliyor. Seslere karşı da kendimizce anlamlandırabileceğimiz bazı tepkiler de veriyor. Bunlar bizim için son derece olumlu. Ama hasta ecmo desteği altında olduğu için somut anlamda nörolojik durumunu tam olarak ortaya koyamamız. Bunu ileri günlerde ortaya koyacağız. EGG de bize fikir verecek.

Normalde sağ ventrikülün toparlaması bazı durumlarda beş gündür. Ama bu süre hastanın yaşadığına göre son derece uzayabilir. On gün olabilir. Örneğin miyokardit stunning dediğimiz durumu vardır. Bu gibi durumlarda 40 güne de çıkabilir. Bu hasta için benim öngörüm 10-40 gün arası. Onun için uzun bir zamana ihtiyacımız var. Ama biz iyi olacağını düşünüyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. Enfeksiyona açık olduğu sürece yoğu bakımda yatan hastanın her zaman hayati tehlikesi devam eder. Bizim riskimiz bu hastada da riskimiz yüksek."