Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için "Sırrı Süreyya Önder'in barış inancına sonuna kadar sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağolsun, devri daim olsun, ruhu şad olsun" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Türkdoğan'ın mesajı şöyle:

"Sırrı Süreyya Önder'in barış inancına sonuna kadar sahip çıkacağız. Hepimizin başı sağolsun, devri daim olsun, ruhu şad olsun."