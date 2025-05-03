Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı

EMEP lideri Seyit Aslan, Önder'in barış mücadelesindeki katkılarını vurguladı.

03.05.2025 18:02
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(ANKARA)- EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Sevgili Sırrı Süreyya Önder, son olarak 10 yılı aşkın bir süredir, Kürt meselesinin barışçıl çözümü açısından önemli bir konumda yoğun bir mesai sarf etmişti. Gezi sürecinde, rantçı sermaye iktidarının Gezi Parkı'nı kuşatması sırasında ağaçlara siper olması da ona dair unutulmaz kareler arasında hep yer alacaktır" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı. Önder'in Kürt meselesinin barışçıl çözümü açısından yoğun mesai sarf ettiğini belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Barış mücadelesi bizlere emanet… TBMM Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Mücadele dolu bir geçmişi olan, kültür, sanat ve basın alanında da eserler bırakan sevgili Sırrı Süreyya Önder, son olarak 10 yılı aşkın bir süredir, Kürt meselesinin barışçıl çözümü açısından önemli bir konumda yoğun bir mesai sarf etmişti. Gezi sürecinde, rantçı sermaye iktidarının Gezi Parkı'nı kuşatması sırasında ağaçlara siper olması da ona dair unutulmaz kareler arasında hep yer alacaktır.

Yaşamı boyunca, özgür, demokratik, sömürüsüz ve barıştan yana bir ülkenin inşası için mücadele etmiş ve bedel ödemiş olan Sırrı Süreyya Önder, zor koşullar altında mizahi bir yaklaşımı elden bırakmayan üslubuyla da, kendisinden farklı düşünen çevrelerde bile sempati yaratmayı başarmıştır. Ailesi, dostları, yoldaşları ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Barış mücadelesi bizlere emanettir…"

Kaynak: ANKA

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