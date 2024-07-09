Şirvan'da Mera Islah Projeleriyle Hayvancılığa Destek - Son Dakika
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Şirvan'da Mera Islah Projeleriyle Hayvancılığa Destek

Siirt'in Şirvan ilçesinde mera alanlarının ıslah edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından finanse edilen Mera Islah Projeleri kapsamında, Şirvan'ın Kesmetaş köyünde mera alanlarına gübreleme yapılmış, sıvatlar, süt sağım yeri, gölgelik ve çoban barınağı gibi tesisler inşa edilmiştir. Bu projelerle hayvancılığın geliştirilmesi hedeflenmektedir.

09.07.2024 13:59
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Siirt'in Şirvan ilçesinde mera alanlarının ıslah edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

???????Tarım ve Orman İlMüdürlüğünden yapılan açıklamada, ilde mera alanlarının hayvan varlığının ancak yüzde 8'lik kısmının kaba yem ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

İlde, meralarda ot verimini artırmak, çoban ve hayvanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen "Mera Islah Projeleri" uygulandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirvan'ın Kesmetaş köyü için hazırlanan ve Bakanlık tarafından uygun görülen proje 2022-2024 yılları arasında uygulanmaktadır. Bu süre zarfında Kesmetaş köyündeki mera alanlarına 12 ton kompoze gübre atılmış, 120 metre sabit betonarme sıvat, 6 galvaniz taşınabilir sıvat, 2 süt sağım yeri, 2 gölgelik, çoban barınağı ve güneş paneli yapılmıştır. İl genelinde hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelere ağırlık verilecektir."

Kaynak: AA

Şirvan, Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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