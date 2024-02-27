Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt'in Şirvan ilçesinde tarım aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Siirt\'in Şirvan ilçesinde tarım aracı devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde, Mesut B. yönetimindeki tarım aracı Taşyaka köyünde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

27.02.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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Siirt'in Şirvan ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mesut B. yönetimindeki tarım aracı Taşyaka köyünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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