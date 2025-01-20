Sis Dağı'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sis Dağı'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı

Sis Dağı\'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı

Trabzon-Giresun sınırında kar nedeniyle mahsur kalan 5 işçi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

20.01.2025 19:46
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Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 işçi, Şalpazarı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede yapımı devam eden bir turistik tesiste çalışan 5 işçi, dönüş yolunda tipi nedeniyle bulundukları panelvan içerisinde mahsur kaldı.

İşçilerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Şalpazarı Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarılan işçiler, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sis Dağı'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı - Son Dakika

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