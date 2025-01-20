Sis Dağı\'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası'nda kar yağışının ardından mahsur kalan 5 işçi, Şalpazarı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Yaklaşık 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede yapımı devam eden bir turistik tesiste çalışan 5 işçi, dönüş yolunda tipi nedeniyle bulundukları panelvan içerisinde mahsur kaldı.
İşçilerin yardım istemesi üzerine, bölgeye Şalpazarı Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kurtarılan işçiler, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
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