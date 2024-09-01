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Sis ve ormanın muhteşem buluşması mest etti

KASTAMONU - Kastamonu'da orman ve sisin buluşması ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Mest eden sis manzarası dron ile görüntülendi.

Kastamonu'da yüksek rakımlı noktalarda yoğun sis etkili oldu. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolu güzergahı üzerinde yer alan Isırganlık ve Esentepe mevkileri ile Yaralıgöz Dağı geçidinde sis ile ormanın buluşması büyüleyen görüntülere sahne oldu. 2 bin 20 rakımlı Yaralıgöz Dağı'ndaki çam ve göknar ağaçlarını kaplayan sis kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Mest eden görüntülerin ortaya çıktığı manzara dron ile havadan görüntülendi.