MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|751
|Toplam Seçmen
|:
|249.841
|Açılan Sandık
|:
|250
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 33,29
|Kullanılan Oy
|:
|57.824
|Geçerli Oy
|:
|55.037
|Katılım Oranı
|:
|% 69,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM UZUN
|% 44,45
|24.461
|AK PARTİ
|HİLMİ BİLGİN
|% 31,32
|17.238
|MHP
|REHA KARS
|% 9,89
|5.443
|CHP
|TACETTİN KEPENEK
|% 6
|3.304
|DİĞER
|% 4,22
|2.321
|YENİDEN REFAH
|FATİH KALKAN
|% 1,96
|1.077
|İYİ PARTİ
|MERVE YILDIZ YARAY
|% 0,66
|363
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT ÜREDİ
|% 0,57
|316
|SAADET
|ZEKİ KILIÇ
|% 0,38
|211
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR İNCE
|% 0,13
|70
|DEM PARTİ
|SEMİHA ŞAHİN
|% 0,12
|65
|MEMLEKET
|KEREM OKYAY
|% 0,1
|55
|MİLLİ YOL
|ZEKİ HARAL
|% 0,09
|49
|BTP
|NECATİ KILINÇ
|% 0,03
|19
|HÜDA PAR
|YUNUS KAYA
|% 0,02
|11
|TKH
|MEHMET CERAN
|% 0,01
|8
|YTP
|İLHAMİ ÖZEN
|% 0,01
|8
|DP
|BAHADIR BAŞER
|% 0,01
|7
|VATAN PARTİSİ
|METİN ÇEKEN
|% 0,01
|4
|HKP
|HÜSEYİN ÖZLEM
|% 0,01
|3
|MİLLET
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,01
|3
|HAK-PAR
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,09
|Katılım Oranı
|:
|% 98,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MURAT SEVİNÇ
|% 55,55
|50
|CHP
|CAFER KUZU
|% 35,56
|32
|AK PARTİ
|HASAN ŞEN
|% 7,78
|7
|BTP
|RUHİ SARI
|% 1,11
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DİVRİĞİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DOĞANŞAR
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GEMEREK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 37,93
|Katılım Oranı
|:
|% 83,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAİ ÇELİKTEN
|% 55,15
|1.178
|AK PARTİ
|REMZİ KILIÇDAĞI
|% 29,96
|640
|MHP
|EROL SAĞIRKAYA
|% 10,96
|234
|CHP
|MENDERES ÇAĞATAY
|% 2,29
|49
|SAADET
|İBRAHİM YOKUŞ
|% 0,89
|19
|İYİ PARTİ
|TURAN SAĞIRKAYA
|% 0,56
|12
|DSP
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,14
|3
|BTP
|NURİYE UYGUN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GÜRÜN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,5
|Katılım Oranı
|:
|% 100
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TURGAY ASLANTAŞ
|% 30,66
|233
|CHP
|İLYAS EŞİYOK
|% 25,66
|195
|MHP
|NAMİ ÇİFTÇİ
|% 23,42
|178
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN ALAGÖZ
|% 8,95
|68
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN OCAKCI
|% 5,4
|41
|DİĞER
|% 5,39
|41
|İYİ PARTİ
|ERCAN UZMAY
|% 0,39
|3
|BTP
|ZEYNEP HAYIR
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
İMRANLI
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 56,29
|1.002
|CHP
|SELAHATTİN PERÇİN
|% 25,11
|447
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN DEMİR
|% 17,64
|314
|YENİDEN REFAH
|AYHAN ÖZTÜRK
|% 0,56
|10
|SAADET
|İBRAHİM AKÇA
|% 0,34
|6
|BTP
|VOLKAN DAĞDEVİREN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 4,35
|Katılım Oranı
|:
|% 82,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SERKAN HALVER
|% 34,15
|84
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 31,71
|78
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL YILDIRIM
|% 21,54
|53
|YENİDEN REFAH
|MURAT UYANIK
|% 5,69
|14
|DİĞER
|% 3,66
|9
|CHP
|MUHİTTİN DEMİR
|% 3,25
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
SUŞEHRİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,46
|Katılım Oranı
|:
|% 78,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|% 34,63
|1.120
|AK PARTİ
|FAZLI YÜKSEL
|% 29,28
|947
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT SEL
|% 21,8
|705
|CHP
|SEMİH DOĞANCI
|% 9,18
|297
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞİMŞEK
|% 2,82
|91
|YENİDEN REFAH
|NURETTİN BAŞAR
|% 1,49
|48
|SAADET
|MURAT ERDEM
|% 0,5
|16
|DİĞER
|% 0,12
|4
|BTP
|SEMA ORAK
|% 0,09
|3
|DP
|EMRE AKAN
|% 0,06
|2
|HÜDA PAR
|ABDULLAH ÇELİK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,64
|Katılım Oranı
|:
|% 72,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KASIM GÜLTEKİN
|% 49,34
|150
|CHP
|ZEKİ SUBAŞI
|% 22,37
|68
|MHP
|NECMETTİN MERMER
|% 20,39
|62
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ÇINAR
|% 3,95
|12
|BTP
|AYHAN KARAYANIK
|% 2,63
|8
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL KEÇELİ
|% 1,32
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
YILDIZELİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
ZARA
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,81
|Katılım Oranı
|:
|% 78,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÇELİK
|% 44,64
|441
|CHP
|MEHMET ALİ ASLAN
|% 32,08
|317
|AK PARTİ
|KENAN OĞUZHAN
|% 20,24
|200
|DİĞER
|% 1,42
|14
|YTP
|SEZAİ SARIYILDIZ
|% 0,71
|7
|YENİDEN REFAH
|YAHYA DOĞAN
|% 0,51
|5
|BTP
|HASAN ATEŞ
|% 0,2
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞAH ÇELİK
|% 0,2
|2
Son Dakika › Güncel › SİVAS SON - Son Dakika
Türkiye'de 2024 mahalli idareler seçimleri için oy sayımları devam ederken, Gaziantep'te sayımı tamamlanan oy pusulaları sisteme girilmeye başlandı.
Van'da oy sayım işlemleri sona erdikten sonra oy pusulaları çuvallara konuldu ve İl Seçim Kuruluna taşındı. Oy verme süresinin bitmesiyle birlikte sandıklar tek tek açılarak sayım işlemlerine geçildi. Oy pusulalarının taşınması sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?