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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:30
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MERKEZ

Toplam Sandık : 751
Toplam Seçmen : 249.841
Açılan Sandık : 250
Açılan Sandık Oranı : % 33,29
Kullanılan Oy : 57.824
Geçerli Oy : 55.037
Katılım Oranı : % 69,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKADEM UZUN% 44,4524.461
AK PARTİHİLMİ BİLGİN% 31,3217.238
MHPREHA KARS% 9,895.443
CHPTACETTİN KEPENEK% 63.304
DİĞER% 4,222.321
YENİDEN REFAHFATİH KALKAN% 1,961.077
İYİ PARTİMERVE YILDIZ YARAY% 0,66363
ZAFER PARTİSİUMUT ÜREDİ% 0,57316
SAADETZEKİ KILIÇ% 0,38211
DEVA PARTİSİSERDAR İNCE% 0,1370
DEM PARTİSEMİHA ŞAHİN% 0,1265
MEMLEKETKEREM OKYAY% 0,155
MİLLİ YOLZEKİ HARAL% 0,0949
BTPNECATİ KILINÇ% 0,0319
HÜDA PARYUNUS KAYA% 0,0211
TKHMEHMET CERAN% 0,018
YTPİLHAMİ ÖZEN% 0,018
DPBAHADIR BAŞER% 0,017
VATAN PARTİSİMETİN ÇEKEN% 0,014
HKPHÜSEYİN ÖZLEM% 0,013
MİLLETMUSTAFA YILMAZ% 0,013
HAK-PARMEHMET BAKİ ARSLANARGUN% 01
AKINCILAR

Açılan Sandık Oranı : % 9,09
Katılım Oranı : % 98,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMURAT SEVİNÇ% 55,5550
CHPCAFER KUZU% 35,5632
AK PARTİHASAN ŞEN% 7,787
BTPRUHİ SARI% 1,111
ALTINYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DİVRİĞİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DOĞANŞAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GEMEREK

Açılan Sandık Oranı : % 37,93
Katılım Oranı : % 83,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAİ ÇELİKTEN% 55,151.178
AK PARTİREMZİ KILIÇDAĞI% 29,96640
MHPEROL SAĞIRKAYA% 10,96234
CHPMENDERES ÇAĞATAY% 2,2949
SAADETİBRAHİM YOKUŞ% 0,8919
İYİ PARTİTURAN SAĞIRKAYA% 0,5612
DSPMUSTAFA SOYTÜRK% 0,143
BTPNURİYE UYGUN% 0,051
GÖLOVA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÜRÜN

Açılan Sandık Oranı : % 12,5
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURGAY ASLANTAŞ% 30,66233
CHPİLYAS EŞİYOK% 25,66195
MHPNAMİ ÇİFTÇİ% 23,42178
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN ALAGÖZ% 8,9568
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN OCAKCI% 5,441
DİĞER% 5,3941
İYİ PARTİERCAN UZMAY% 0,393
BTPZEYNEP HAYIR% 0,131
HAFİK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

İMRANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ ÜREK% 56,291.002
CHPSELAHATTİN PERÇİN% 25,11447
BAĞIMSIZÖZKAN DEMİR% 17,64314
YENİDEN REFAHAYHAN ÖZTÜRK% 0,5610
SAADETİBRAHİM AKÇA% 0,346
BTPVOLKAN DAĞDEVİREN% 0,061
KANGAL

Açılan Sandık Oranı : % 4,35
Katılım Oranı : % 82,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPSERKAN HALVER% 34,1584
AK PARTİMEHMET ÖZTÜRK% 31,7178
BÜYÜK BİRLİKHALİL YILDIRIM% 21,5453
YENİDEN REFAHMURAT UYANIK% 5,6914
DİĞER% 3,669
CHPMUHİTTİN DEMİR% 3,258
KOYULHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

SUŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 38,46
Katılım Oranı : % 78,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET AYHAN KAYAOĞLU% 34,631.120
AK PARTİFAZLI YÜKSEL% 29,28947
BÜYÜK BİRLİKSEDAT SEL% 21,8705
CHPSEMİH DOĞANCI% 9,18297
İYİ PARTİERHAN ŞİMŞEK% 2,8291
YENİDEN REFAHNURETTİN BAŞAR% 1,4948
SAADETMURAT ERDEM% 0,516
DİĞER% 0,124
BTPSEMA ORAK% 0,093
DPEMRE AKAN% 0,062
HÜDA PARABDULLAH ÇELİK% 0,031
ŞARKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 3,64
Katılım Oranı : % 72,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKKASIM GÜLTEKİN% 49,34150
CHPZEKİ SUBAŞI% 22,3768
MHPNECMETTİN MERMER% 20,3962
YENİDEN REFAHUĞUR ÇINAR% 3,9512
BTPAYHAN KARAYANIK% 2,638
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL KEÇELİ% 1,324
ULAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

YILDIZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

ZARA

Açılan Sandık Oranı : % 14,81
Katılım Oranı : % 78,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÇELİK% 44,64441
CHPMEHMET ALİ ASLAN% 32,08317
AK PARTİKENAN OĞUZHAN% 20,24200
DİĞER% 1,4214
YTPSEZAİ SARIYILDIZ% 0,717
YENİDEN REFAHYAHYA DOĞAN% 0,515
BTPHASAN ATEŞ% 0,22
HÜDA PARMEHMET ŞAH ÇELİK% 0,22

Kaynak: AA

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