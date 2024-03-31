MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|751
|Toplam Seçmen
|:
|249.841
|Açılan Sandık
|:
|502
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,84
|Kullanılan Oy
|:
|125.948
|Geçerli Oy
|:
|122.254
|Katılım Oranı
|:
|% 75,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HİLMİ BİLGİN
|% 44,05
|53.856
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM UZUN
|% 36,22
|44.277
|MHP
|REHA KARS
|% 8,54
|10.444
|CHP
|TACETTİN KEPENEK
|% 5,63
|6.884
|YENİDEN REFAH
|FATİH KALKAN
|% 2,02
|2.474
|DİĞER
|% 0,87
|1.058
|İYİ PARTİ
|MERVE YILDIZ YARAY
|% 0,67
|817
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT ÜREDİ
|% 0,63
|764
|SAADET
|ZEKİ KILIÇ
|% 0,46
|564
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR İNCE
|% 0,2
|248
|MİLLİ YOL
|ZEKİ HARAL
|% 0,14
|176
|MEMLEKET
|KEREM OKYAY
|% 0,13
|159
|BTP
|NECATİ KILINÇ
|% 0,1
|123
|DEM PARTİ
|SEMİHA ŞAHİN
|% 0,1
|122
|HKP
|HÜSEYİN ÖZLEM
|% 0,1
|117
|DP
|BAHADIR BAŞER
|% 0,03
|38
|TKH
|MEHMET CERAN
|% 0,03
|35
|HÜDA PAR
|YUNUS KAYA
|% 0,03
|32
|YTP
|İLHAMİ ÖZEN
|% 0,02
|20
|MİLLET
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,01
|18
|VATAN PARTİSİ
|METİN ÇEKEN
|% 0,01
|18
|HAK-PAR
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|% 0,01
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,45
|Katılım Oranı
|:
|% 82,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MURAT SEVİNÇ
|% 59,14
|414
|AK PARTİ
|HASAN ŞEN
|% 27
|189
|CHP
|CAFER KUZU
|% 10,43
|73
|YENİDEN REFAH
|AHMET AYDIN
|% 2,71
|19
|SAADET
|MEHMET KOÇAK
|% 0,43
|3
|BTP
|RUHİ SARI
|% 0,29
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
DİVRİĞİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,51
|Katılım Oranı
|:
|% 92,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖZCAN ÇETİN
|% 64,3
|326
|CHP
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|% 33,14
|168
|İYİ PARTİ
|ÖNER TELLİOĞLU
|% 1,97
|10
|SAADET
|UĞUR TUR
|% 0,39
|2
|MİLLİ YOL
|HASAN HÜSEYİN ÇİTİL
|% 0,2
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GEMEREK
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,72
|Katılım Oranı
|:
|% 83,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAİ ÇELİKTEN
|% 56,95
|1.814
|AK PARTİ
|REMZİ KILIÇDAĞI
|% 27,32
|870
|MHP
|EROL SAĞIRKAYA
|% 11,37
|362
|CHP
|MENDERES ÇAĞATAY
|% 2,07
|66
|SAADET
|İBRAHİM YOKUŞ
|% 1,13
|36
|İYİ PARTİ
|TURAN SAĞIRKAYA
|% 0,47
|15
|DSP
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,44
|14
|BTP
|NURİYE UYGUN
|% 0,13
|4
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKILIÇ
|% 0,06
|2
|MİLLİ YOL
|HAKAN ACAR
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
GÜRÜN
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,88
|Katılım Oranı
|:
|% 86,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NAMİ ÇİFTÇİ
|% 30,52
|894
|AK PARTİ
|TURGAY ASLANTAŞ
|% 28,88
|846
|CHP
|İLYAS EŞİYOK
|% 28,82
|844
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN OCAKCI
|% 5,36
|157
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN ALAGÖZ
|% 3,86
|113
|DİĞER
|% 1,4
|41
|SAADET
|ADNAN TAŞDEMİR
|% 0,55
|16
|İYİ PARTİ
|ERCAN UZMAY
|% 0,44
|13
|BTP
|ZEYNEP HAYIR
|% 0,1
|3
|BAĞIMSIZ
|ADNAN ERTÜRK
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
İMRANLI
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 56,29
|1.002
|CHP
|SELAHATTİN PERÇİN
|% 25,11
|447
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN DEMİR
|% 17,64
|314
|YENİDEN REFAH
|AYHAN ÖZTÜRK
|% 0,56
|10
|SAADET
|İBRAHİM AKÇA
|% 0,34
|6
|BTP
|VOLKAN DAĞDEVİREN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,61
|Katılım Oranı
|:
|% 81,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 39,79
|1.743
|MHP
|SERKAN HALVER
|% 30,18
|1.322
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL YILDIRIM
|% 20,09
|880
|CHP
|MUHİTTİN DEMİR
|% 3,67
|161
|YENİDEN REFAH
|MURAT UYANIK
|% 3,42
|150
|BTP
|HURZEM TURGUT
|% 1,55
|68
|DİĞER
|% 0,82
|36
|SAADET
|MÜCAHİD IŞIK
|% 0,37
|16
|DEM PARTİ
|NALAN GÜNEŞ
|% 0,11
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,69
|Katılım Oranı
|:
|% 72,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AŞKIN FIRAT
|% 46,67
|98
|İYİ PARTİ
|BORA KARAKULLUKCU
|% 44,28
|93
|MHP
|GÜLAY FIRAT
|% 4,76
|10
|BAĞIMSIZ
|YURDAL EPSİLELİ
|% 4,29
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 53,85
|Katılım Oranı
|:
|% 80,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|% 33,97
|1.441
|AK PARTİ
|FAZLI YÜKSEL
|% 29,61
|1.256
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT SEL
|% 22
|933
|CHP
|SEMİH DOĞANCI
|% 9,67
|410
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞİMŞEK
|% 2,52
|107
|YENİDEN REFAH
|NURETTİN BAŞAR
|% 1,39
|59
|SAADET
|MURAT ERDEM
|% 0,52
|22
|DİĞER
|% 0,14
|6
|DP
|EMRE AKAN
|% 0,09
|4
|BTP
|SEMA ORAK
|% 0,07
|3
|HÜDA PAR
|ABDULLAH ÇELİK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,27
|Katılım Oranı
|:
|% 75,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KASIM GÜLTEKİN
|% 56,22
|4.462
|MHP
|NECMETTİN MERMER
|% 25,63
|2.034
|CHP
|ZEKİ SUBAŞI
|% 13,52
|1.073
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ÇINAR
|% 2,75
|218
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL KEÇELİ
|% 0,83
|66
|BTP
|AYHAN KARAYANIK
|% 0,62
|49
|SAADET
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,43
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 86,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURAN İLBEY
|% 37,01
|386
|YENİDEN REFAH
|CEMALETTİN KARACALAR
|% 35,19
|367
|CHP
|İSMAİL SIRATAŞ
|% 22,72
|237
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSA ÇELİK
|% 4,41
|46
|BTP
|ÖNDER YILMAZ
|% 0,38
|4
|SAADET
|ÖMER FARUK KOÇ
|% 0,29
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,22
|Katılım Oranı
|:
|% 79,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR GÖKTAŞ
|% 50,46
|1.141
|AK PARTİ
|MEHMET SABİT KARAKAŞ
|% 43,08
|974
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHATTİN AYDIN
|% 2,79
|63
|CHP
|DURAN ATEŞ
|% 1,59
|36
|SAADET
|ÖMER ALMA
|% 1,15
|26
|YENİDEN REFAH
|MUHARREM ATEŞ
|% 0,62
|14
|BAĞIMSIZ
|AHMET ARKAZ
|% 0,13
|3
|DEM PARTİ
|YEKBUN AŞKIN
|% 0,09
|2
|YTP
|SERGEN BOYRAZ
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,63
|Katılım Oranı
|:
|% 76,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÇELİK
|% 43,55
|834
|CHP
|MEHMET ALİ ASLAN
|% 31,33
|600
|AK PARTİ
|KENAN OĞUZHAN
|% 22,09
|423
|DİĞER
|% 1,36
|26
|YTP
|SEZAİ SARIYILDIZ
|% 0,73
|14
|YENİDEN REFAH
|YAHYA DOĞAN
|% 0,57
|11
|BTP
|HASAN ATEŞ
|% 0,16
|3
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞAH ÇELİK
|% 0,16
|3
|SAADET
|RASİM ASAN
|% 0,05
|1
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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