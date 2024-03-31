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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:33  Güncelleme: 22:36
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MERKEZ

Toplam Sandık : 751
Toplam Seçmen : 249.841
Açılan Sandık : 502
Açılan Sandık Oranı : % 66,84
Kullanılan Oy : 125.948
Geçerli Oy : 122.254
Katılım Oranı : % 75,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHİLMİ BİLGİN% 44,0553.856
BÜYÜK BİRLİKADEM UZUN% 36,2244.277
MHPREHA KARS% 8,5410.444
CHPTACETTİN KEPENEK% 5,636.884
YENİDEN REFAHFATİH KALKAN% 2,022.474
DİĞER% 0,871.058
İYİ PARTİMERVE YILDIZ YARAY% 0,67817
ZAFER PARTİSİUMUT ÜREDİ% 0,63764
SAADETZEKİ KILIÇ% 0,46564
DEVA PARTİSİSERDAR İNCE% 0,2248
MİLLİ YOLZEKİ HARAL% 0,14176
MEMLEKETKEREM OKYAY% 0,13159
BTPNECATİ KILINÇ% 0,1123
DEM PARTİSEMİHA ŞAHİN% 0,1122
HKPHÜSEYİN ÖZLEM% 0,1117
DPBAHADIR BAŞER% 0,0338
TKHMEHMET CERAN% 0,0335
HÜDA PARYUNUS KAYA% 0,0332
YTPİLHAMİ ÖZEN% 0,0220
MİLLETMUSTAFA YILMAZ% 0,0118
VATAN PARTİSİMETİN ÇEKEN% 0,0118
HAK-PARMEHMET BAKİ ARSLANARGUN% 0,0110
AKINCILAR

Açılan Sandık Oranı : % 45,45
Katılım Oranı : % 82,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMURAT SEVİNÇ% 59,14414
AK PARTİHASAN ŞEN% 27189
CHPCAFER KUZU% 10,4373
YENİDEN REFAHAHMET AYDIN% 2,7119
SAADETMEHMET KOÇAK% 0,433
BTPRUHİ SARI% 0,292
ALTINYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

DİVRİĞİ

Açılan Sandık Oranı : % 13,51
Katılım Oranı : % 92,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖZCAN ÇETİN% 64,3326
CHPCİHAN DENİZ AKBAŞ% 33,14168
İYİ PARTİÖNER TELLİOĞLU% 1,9710
SAADETUĞUR TUR% 0,392
MİLLİ YOLHASAN HÜSEYİN ÇİTİL% 0,21
DOĞANŞAR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GEMEREK

Açılan Sandık Oranı : % 51,72
Katılım Oranı : % 83,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHSEZAİ ÇELİKTEN% 56,951.814
AK PARTİREMZİ KILIÇDAĞI% 27,32870
MHPEROL SAĞIRKAYA% 11,37362
CHPMENDERES ÇAĞATAY% 2,0766
SAADETİBRAHİM YOKUŞ% 1,1336
İYİ PARTİTURAN SAĞIRKAYA% 0,4715
DSPMUSTAFA SOYTÜRK% 0,4414
BTPNURİYE UYGUN% 0,134
GELECEK PARTİSİMUSTAFA KARAKILIÇ% 0,062
MİLLİ YOLHAKAN ACAR% 0,062
GÖLOVA

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

GÜRÜN

Açılan Sandık Oranı : % 46,88
Katılım Oranı : % 86,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNAMİ ÇİFTÇİ% 30,52894
AK PARTİTURGAY ASLANTAŞ% 28,88846
CHPİLYAS EŞİYOK% 28,82844
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN OCAKCI% 5,36157
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN ALAGÖZ% 3,86113
DİĞER% 1,441
SAADETADNAN TAŞDEMİR% 0,5516
İYİ PARTİERCAN UZMAY% 0,4413
BTPZEYNEP HAYIR% 0,13
BAĞIMSIZADNAN ERTÜRK% 0,072
HAFİK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

İMRANLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ ÜREK% 56,291.002
CHPSELAHATTİN PERÇİN% 25,11447
BAĞIMSIZÖZKAN DEMİR% 17,64314
YENİDEN REFAHAYHAN ÖZTÜRK% 0,5610
SAADETİBRAHİM AKÇA% 0,346
BTPVOLKAN DAĞDEVİREN% 0,061
KANGAL

Açılan Sandık Oranı : % 82,61
Katılım Oranı : % 81,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖZTÜRK% 39,791.743
MHPSERKAN HALVER% 30,181.322
BÜYÜK BİRLİKHALİL YILDIRIM% 20,09880
CHPMUHİTTİN DEMİR% 3,67161
YENİDEN REFAHMURAT UYANIK% 3,42150
BTPHURZEM TURGUT% 1,5568
DİĞER% 0,8236
SAADETMÜCAHİD IŞIK% 0,3716
DEM PARTİNALAN GÜNEŞ% 0,115
KOYULHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 7,69
Katılım Oranı : % 72,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAŞKIN FIRAT% 46,6798
İYİ PARTİBORA KARAKULLUKCU% 44,2893
MHPGÜLAY FIRAT% 4,7610
BAĞIMSIZYURDAL EPSİLELİ% 4,299
SUŞEHRİ

Açılan Sandık Oranı : % 53,85
Katılım Oranı : % 80,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET AYHAN KAYAOĞLU% 33,971.441
AK PARTİFAZLI YÜKSEL% 29,611.256
BÜYÜK BİRLİKSEDAT SEL% 22933
CHPSEMİH DOĞANCI% 9,67410
İYİ PARTİERHAN ŞİMŞEK% 2,52107
YENİDEN REFAHNURETTİN BAŞAR% 1,3959
SAADETMURAT ERDEM% 0,5222
DİĞER% 0,146
DPEMRE AKAN% 0,094
BTPSEMA ORAK% 0,073
HÜDA PARABDULLAH ÇELİK% 0,021
ŞARKIŞLA

Açılan Sandık Oranı : % 67,27
Katılım Oranı : % 75,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKKASIM GÜLTEKİN% 56,224.462
MHPNECMETTİN MERMER% 25,632.034
CHPZEKİ SUBAŞI% 13,521.073
YENİDEN REFAHUĞUR ÇINAR% 2,75218
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL KEÇELİ% 0,8366
BTPAYHAN KARAYANIK% 0,6249
SAADETMUSTAFA DOĞAN% 0,4334
ULAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 86,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURAN İLBEY% 37,01386
YENİDEN REFAHCEMALETTİN KARACALAR% 35,19367
CHPİSMAİL SIRATAŞ% 22,72237
BÜYÜK BİRLİKMUSA ÇELİK% 4,4146
BTPÖNDER YILMAZ% 0,384
SAADETÖMER FARUK KOÇ% 0,293
YILDIZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 72,22
Katılım Oranı : % 79,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPYAŞAR GÖKTAŞ% 50,461.141
AK PARTİMEHMET SABİT KARAKAŞ% 43,08974
BÜYÜK BİRLİKBAHATTİN AYDIN% 2,7963
CHPDURAN ATEŞ% 1,5936
SAADETÖMER ALMA% 1,1526
YENİDEN REFAHMUHARREM ATEŞ% 0,6214
BAĞIMSIZAHMET ARKAZ% 0,133
DEM PARTİYEKBUN AŞKIN% 0,092
YTPSERGEN BOYRAZ% 0,092
ZARA

Açılan Sandık Oranı : % 29,63
Katılım Oranı : % 76,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÇELİK% 43,55834
CHPMEHMET ALİ ASLAN% 31,33600
AK PARTİKENAN OĞUZHAN% 22,09423
DİĞER% 1,3626
YTPSEZAİ SARIYILDIZ% 0,7314
YENİDEN REFAHYAHYA DOĞAN% 0,5711
BTPHASAN ATEŞ% 0,163
HÜDA PARMEHMET ŞAH ÇELİK% 0,163
SAADETRASİM ASAN% 0,051

Kaynak: AA

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