MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|751
|Toplam Seçmen
|:
|249.841
|Açılan Sandık
|:
|623
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,96
|Kullanılan Oy
|:
|129.773
|Geçerli Oy
|:
|125.659
|Katılım Oranı
|:
|% 62,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|ADEM UZUN
|% 43,64
|54.833
|AK PARTİ
|HİLMİ BİLGİN
|% 30,52
|38.356
|MHP
|REHA KARS
|% 10,75
|13.509
|CHP
|TACETTİN KEPENEK
|% 7,83
|9.835
|YENİDEN REFAH
|FATİH KALKAN
|% 2,89
|3.630
|ZAFER PARTİSİ
|UMUT ÜREDİ
|% 1,01
|1.264
|İYİ PARTİ
|MERVE YILDIZ YARAY
|% 0,84
|1.052
|SAADET
|ZEKİ KILIÇ
|% 0,71
|895
|DİĞER
|% 0,36
|452
|MİLLİ YOL
|ZEKİ HARAL
|% 0,31
|389
|DEVA PARTİSİ
|SERDAR İNCE
|% 0,31
|389
|MEMLEKET
|KEREM OKYAY
|% 0,24
|298
|BTP
|NECATİ KILINÇ
|% 0,19
|245
|DEM PARTİ
|SEMİHA ŞAHİN
|% 0,11
|143
|DP
|BAHADIR BAŞER
|% 0,05
|67
|YTP
|İLHAMİ ÖZEN
|% 0,05
|60
|TKH
|MEHMET CERAN
|% 0,05
|58
|HÜDA PAR
|YUNUS KAYA
|% 0,04
|54
|MİLLET
|MUSTAFA YILMAZ
|% 0,04
|45
|VATAN PARTİSİ
|METİN ÇEKEN
|% 0,03
|40
|HKP
|HÜSEYİN ÖZLEM
|% 0,02
|30
|HAK-PAR
|MEHMET BAKİ ARSLANARGUN
|% 0,01
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MURAT SEVİNÇ
|% 60,65
|1.039
|AK PARTİ
|HASAN ŞEN
|% 29,72
|509
|CHP
|CAFER KUZU
|% 7,06
|121
|YENİDEN REFAH
|AHMET AYDIN
|% 1,81
|31
|SAADET
|MEHMET KOÇAK
|% 0,53
|9
|BTP
|RUHİ SARI
|% 0,23
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|SEZAİ SUBAŞI
|% 50,48
|1.362
|AK PARTİ
|SİNAN AKBULUT
|% 45,92
|1.239
|CHP
|ERHAN ATALAY
|% 1,85
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET COŞGUN
|% 1,15
|31
|SAADET
|SAADETTİN ÇERİK
|% 0,3
|8
|YENİDEN REFAH
|MUSA TORUN
|% 0,19
|5
|BTP
|YUSUF CERRAHOĞLU
|% 0,11
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,43
|Katılım Oranı
|:
|% 88,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CİHAN DENİZ AKBAŞ
|% 51,52
|1.051
|AK PARTİ
|ÖZCAN ÇETİN
|% 46,71
|953
|İYİ PARTİ
|ÖNER TELLİOĞLU
|% 1,18
|24
|SAADET
|UĞUR TUR
|% 0,34
|7
|MİLLİ YOL
|HASAN HÜSEYİN ÇİTİL
|% 0,15
|3
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ÖKMEN
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 66,67
|Katılım Oranı
|:
|% 82,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN KARATAŞ
|% 60,46
|393
|MHP
|HALİL BALIK
|% 38,92
|253
|YENİDEN REFAH
|MEHMET CEMAL TÜRKUĞUR
|% 0,31
|2
|BTP
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,16
|1
|SAADET
|ÖMER AKÇA
|% 0,15
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,10
|Katılım Oranı
|:
|% 84,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|SEZAİ ÇELİKTEN
|% 60
|3.603
|AK PARTİ
|REMZİ KILIÇDAĞI
|% 25,13
|1.509
|MHP
|EROL SAĞIRKAYA
|% 9,97
|599
|CHP
|MENDERES ÇAĞATAY
|% 2,26
|136
|SAADET
|İBRAHİM YOKUŞ
|% 1,03
|62
|İYİ PARTİ
|TURAN SAĞIRKAYA
|% 0,62
|37
|DSP
|MUSTAFA SOYTÜRK
|% 0,47
|28
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA KARAKILIÇ
|% 0,2
|12
|MİLLİ YOL
|HAKAN ACAR
|% 0,17
|10
|BTP
|NURİYE UYGUN
|% 0,15
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 75,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TEVFİK AYAN
|% 51,12
|206
|MHP
|OSMAN DEMİRBAĞ
|% 46,9
|189
|SAADET
|İSMAİL COŞAR
|% 0,99
|4
|BTP
|AYHAN KARAKAŞ
|% 0,74
|3
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ÇİFTÇİ
|% 0,25
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,5
|Katılım Oranı
|:
|% 80,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NAMİ ÇİFTÇİ
|% 33,86
|1.853
|CHP
|İLYAS EŞİYOK
|% 31,26
|1.711
|AK PARTİ
|TURGAY ASLANTAŞ
|% 26,37
|1.443
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN OCAKCI
|% 4,82
|264
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN ALAGÖZ
|% 2,01
|110
|SAADET
|ADNAN TAŞDEMİR
|% 0,58
|32
|İYİ PARTİ
|ERCAN UZMAY
|% 0,55
|30
|BAĞIMSIZ
|ADNAN ERTÜRK
|% 0,4
|22
|BTP
|ZEYNEP HAYIR
|% 0,15
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HABİP GÖRLER
|% 51,03
|819
|MHP
|HARUN İSA GÜLTAY
|% 41,99
|674
|SAADET
|YASİN ASLIVAR
|% 3,74
|60
|CHP
|NİZAMETTİN KOÇAK
|% 2,24
|36
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ KIRKAÇ
|% 1
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ ÜREK
|% 56,29
|1.002
|CHP
|SELAHATTİN PERÇİN
|% 25,11
|447
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN DEMİR
|% 17,64
|314
|YENİDEN REFAH
|AYHAN ÖZTÜRK
|% 0,56
|10
|SAADET
|İBRAHİM AKÇA
|% 0,34
|6
|BTP
|VOLKAN DAĞDEVİREN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,30
|Katılım Oranı
|:
|% 84,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZTÜRK
|% 39,41
|1.897
|MHP
|SERKAN HALVER
|% 31,35
|1.509
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL YILDIRIM
|% 19,65
|946
|YENİDEN REFAH
|MURAT UYANIK
|% 3,68
|177
|CHP
|MUHİTTİN DEMİR
|% 3,63
|175
|BTP
|HURZEM TURGUT
|% 1,66
|80
|SAADET
|MÜCAHİD IŞIK
|% 0,41
|20
|DEM PARTİ
|NALAN GÜNEŞ
|% 0,21
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,46
|Katılım Oranı
|:
|% 80,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AŞKIN FIRAT
|% 46,59
|451
|İYİ PARTİ
|BORA KARAKULLUKCU
|% 45,66
|442
|MHP
|GÜLAY FIRAT
|% 3,93
|38
|BAĞIMSIZ
|YURDAL EPSİLELİ
|% 3,2
|31
|SAADET
|MEHMET AĞCA
|% 0,52
|5
|BTP
|SUAT ÇORBACI
|% 0,1
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|% 34,21
|2.919
|AK PARTİ
|FAZLI YÜKSEL
|% 29,92
|2.553
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT SEL
|% 21,97
|1.874
|CHP
|SEMİH DOĞANCI
|% 8,87
|757
|İYİ PARTİ
|ERHAN ŞİMŞEK
|% 2,4
|205
|YENİDEN REFAH
|NURETTİN BAŞAR
|% 1,69
|144
|SAADET
|MURAT ERDEM
|% 0,65
|55
|DP
|EMRE AKAN
|% 0,13
|11
|BTP
|SEMA ORAK
|% 0,08
|7
|HÜDA PAR
|ABDULLAH ÇELİK
|% 0,06
|5
|DİĞER
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KASIM GÜLTEKİN
|% 55,47
|6.687
|MHP
|NECMETTİN MERMER
|% 26,51
|3.196
|CHP
|ZEKİ SUBAŞI
|% 13,27
|1.600
|YENİDEN REFAH
|UĞUR ÇINAR
|% 2,8
|338
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL KEÇELİ
|% 0,8
|96
|BTP
|AYHAN KARAYANIK
|% 0,62
|74
|SAADET
|MUSTAFA DOĞAN
|% 0,53
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 87,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURAN İLBEY
|% 36,23
|701
|YENİDEN REFAH
|CEMALETTİN KARACALAR
|% 29,72
|575
|CHP
|İSMAİL SIRATAŞ
|% 24,39
|472
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSA ÇELİK
|% 8,94
|173
|BTP
|ÖNDER YILMAZ
|% 0,46
|9
|SAADET
|ÖMER FARUK KOÇ
|% 0,26
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|YAŞAR GÖKTAŞ
|% 49,86
|1.733
|AK PARTİ
|MEHMET SABİT KARAKAŞ
|% 44,01
|1.530
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHATTİN AYDIN
|% 2,16
|75
|CHP
|DURAN ATEŞ
|% 1,98
|69
|SAADET
|ÖMER ALMA
|% 0,98
|34
|YENİDEN REFAH
|MUHARREM ATEŞ
|% 0,69
|24
|BAĞIMSIZ
|AHMET ARKAZ
|% 0,11
|4
|BTP
|GÜLSÜN ÇINAR
|% 0,09
|3
|DEM PARTİ
|YEKBUN AŞKIN
|% 0,06
|2
|YTP
|SERGEN BOYRAZ
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,30
|Katılım Oranı
|:
|% 79,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|FATİH ÇELİK
|% 44,82
|2.689
|CHP
|MEHMET ALİ ASLAN
|% 30,09
|1.805
|AK PARTİ
|KENAN OĞUZHAN
|% 22,74
|1.364
|YTP
|SEZAİ SARIYILDIZ
|% 1,07
|64
|YENİDEN REFAH
|YAHYA DOĞAN
|% 0,8
|48
|SAADET
|RASİM ASAN
|% 0,22
|13
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞAH ÇELİK
|% 0,13
|8
|BTP
|HASAN ATEŞ
|% 0,1
|6
|DİĞER
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › SİVAS SON - Son Dakika
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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