Siyasi Partiler Kurban Bayramı'nda Bayramlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Siyasi Partiler Kurban Bayramı'nda Bayramlaşıyor

06.06.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyasi partiler, Kurban Bayramı'nda çeşitli partilerle bayramlaşacak; CHP bu yıl da katılmayacak.

(ANKARA) - Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri bayramın yarın yapılacak. AK Parti dokuz, MHP altı, İYİ Parti on dört ve DEM Parti altı siyasi parti ile bayramlaşırken CHP, Kurban Bayramı'nda da bayramlaşmama kararını sürdürüyor.

Siyasi partiler arasında bayramlaşma programları belli oldu. Siyasi partiler arasında geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri bayramın ikinci günü parti genel merkezlerinde yapılacak. Siyasi partiler hem bayram ziyaretlerinde bulunacak hem de genel merkezlerine gelecek parti temsilcilerini karşılayacak heyetlerini belirledi.

CHP geçen Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayramlaşmama kararını sürdürecek.

AK Parti

AK Parti bayramlaşma programı kapsamında HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti, DEM Parti, MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve DYP olmak üzere dokuz siyasi parti ile bayramlaşacak.

AK Parti'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelecek konukları ağırlayacak heyete partinin Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlık edecek. AK Parti'den diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyetlere de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlık edecek.

MHP

MHP bayramlaşma programı kapsamında DSP, DEM Parti, AK Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi olmak üzere altı siyasi parti ile bayramlaşacak.

MHP'nin parti temsilcilerini kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu; diğer siyasi partilere bayram ziyaretinde bulunacak heyete ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek.

DEM Parti

DEM Parti bayramlaşma programı kapsamında MHP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Parti olmak üzere altı siyasi parti ile bayramlaşacak.

DEM Parti'nin ağırlama heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan yer alacak. Diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyette de MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Van Milletvekili Zülküf Uçar yer alacak.

İYİ Parti

İYİ Parti bayramlaşma programı kapsamında BBP, Anahtar Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, AK Parti, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, ANAP ve Doğru Yol Partisi olmak üzere on dört siyasi parti ile bayramlaşacak.

İYİ Parti'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyete ise Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy başkanlık edecek.

Yeniden Refah

Yeniden Refah Partisi ise AK Parti ve MHP'nin arasında bulunmadığı on beş siyasi parti ile bayramlaşacak.

Diğer partilerden gelecek ziyaretçileri kabul edeceği heyete partinin Genel Sekreteri Bülent Osman Osmanoğlu başkanlık edecek. Bayramlaşma ziyaretinde bulunacak heyetlere ise Genel Başkan Yardımcıları Muhammed Fatih Müjdeci ve Selçuk Geyveli başkanlık edecek.

DSP

DSP bayramlaşma programı kapsamında MHP, Vatan Partisi, Demokrat Parti, BBP, AK Parti, Saadet Partisi, ANAP, Zafer Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, HÜDA PAR, Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Gelecek Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi olmak üzere on altı siyasi parti ile bayramlaşacak.

DSP'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete Genel Sekreter Hasan Erçelebi başkanlık edecek. DSP'den diğer siyasi partilerin genel merkezlerine bayramlaşmak amacıyla gidecek heyetlere de Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir, Turgay Akbaba ve Ejder Onursal başkanlık edecek.

Saadet Partisi

Saadet Partisi bayramda Anahtar Parti, Demokrat Parti, BBP, İYİ Parti, ANAP, Vatan Partisi, MHP, Doğru Yol Partisi, DSP, HÜDA PAR, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi olmak üzere 17 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Saadet Partisi'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş başkanlık edecek. Saadet Partisi'nden diğer siyasi partilerin genel merkezlerine ziyarette bulunacak heyetlere de Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Saydam, Mehmet Atmaca ve Abdullah Akın başkanlık edecek.

BBP

BBP bayramlaşma programı kapsamında İYİ Parti, Saadet Partisi, DSP, AK Parti, DEVA Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Anahtar Parti, Memleket Partisi, Vatan Partisi, Anavatan Partisi, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Yol Partisi, Demokrat Parti ve Doğruyol Partisi olmak üzere on yedi siyasi parti ile bayramlaşacak.

BBP'nin diğer partilerden genel merkezlerine gelen temsilcileri kabul edeceği heyete partinin Genel Başkan Yardımcısı Şafak Ertan Çomaklı başkanlık edecek.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, İYİ Parti, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Kurban Bayramı'nda Bayramlaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü! 3 kişi yaralandı

13:34
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
22:43
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
21:56
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
21:47
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 14:22:39. #7.13#
SON DAKİKA: Siyasi Partiler Kurban Bayramı'nda Bayramlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.