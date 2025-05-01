Sıyran Otomobilde Yangın Çıktı

SİİRT'te seyir halindeki otomobilde çıka yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Doğan Mahallesi Abdurahman Kavak Caddesi'nde meydana geldi. Adem Y. yönetimindeki 21 AGJ 108 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,