Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Merkeze bağlı Kışlacık köyünde rahatsızlanan aynı aileden 9 kişinin kaldırıldıkları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.
Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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Son Dakika › Güncel › Sobadan Gaz Sızması: 9 Kişi Taburcu Edildi - Son Dakika
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