Sobadan Sızan Dumanla Ölümden Döndü - Son Dakika
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Sobadan Sızan Dumanla Ölümden Döndü

Sobadan Sızan Dumanla Ölümden Döndü

Erzurum'da soba dumanından zehirlenen Süheyla Elmas, boğaz ağrısıyla uyanarak kurtuldu.

11.02.2025 11:48
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Erzurum'da sobanın bacasından sızan dumandan zehirlenen 60 yaşındaki Süheyla Elmas, gece boğaz ağrısıyla uyanınca ölümden kıl payı kurtuldu.

Merkez Yakutiye ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan Elmas, 4 gün önce akşam saatlerinde sobayı yakıp uyudu.

Gece saatlerinde şiddetli boğaz ağrısıyla uyanan Elmas, soba bacasından sızan dumanın evin her yerine yayıldığını gördü.

Karbonmonoksit gazından etkilenmesi sonucu baş dönmesi ve halsizlik de geçiren Elmas, güçlükle komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elmas, burada yapılan ilk müdahalenin ardından acil yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Hayati tehlikeyi atlatan ve yoğun bakımda tedavisi süren Elmas, yaşadığı olumsuz durumu unutamıyor.

"Uyanmasam ölmüştüm"

Süheyla Elmas, AA muhabirine, akşamları evin soğuk olduğunu belirterek, yatarken sobaya odun attığını söyledi.

Daha sonra uyuduğunu anlatan Elmas, "Gece boğazımın ağrısına uyandım, boğazım çok acımıştı. Kalktığımda evin her yerini duman kaplamıştı. Nasıl tandır yakarsınız etraf duman olur ya evim de aynı öyle olmuştu. Bacadan duman geri tepmiş, eve yayılmış. Boğaz ağrısına uyandım, nefes alamıyordum. Uyanmasam ölmüştüm." dedi.

Elmas, uyandıktan sonra pencereleri açmaya çalıştığını ve komşularından yardım istediğini belirtti.

Ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade eden Elmas, "Komşuların yardımıyla sobaya su döktük. Ölümden döndüm, hiç yürüyemiyordum, şimdi iyiyim. Allah buradaki doktor ve hemşirelerimizden razı olsun. Benimle çok ilgilendiler, bize iyi bakıyorlar. Devlet olmazsa biz ne yaparız." diye konuştu.

"Bu tarz hastaları oksijen tedavisiyle takip ediyoruz"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "sessiz ölüm" ve "sessiz katil" olarak da tanımlanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Çakır, kış aylarında karbonmonoksit gazından zehirlenme vakalarıyla sık karşılaştıklarını belirtti.

Hayati tehlikeyi atlatan Süheyla Elmas'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini anlatan Çakır, şunları söyledi:

"Sobalı bir evde bacanın tütmesi ya da geri basması sonucu bir zehirlenme olayı söz konusu. Sobalı evlerde uygun baca düzeneğinin olmaması nedeniyle böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Bazen uygun baca düzeneği olan evlerde bile zaman zaman ters rüzgarın esmesiyle yine karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşılaşabiliyoruz. Teyzemiz büyük ihtimalle bacası düzgün çekse bile ters rüzgarın kurbanı oldu. Bu tarz hastaları oksijen tedavisiyle takip ediyoruz."

Çakır, zehirlenmenin şiddetine göre hastaların etkilenebileceğini, bu tarz zehirlenmelerin özellikle sinir sistemlerini doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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