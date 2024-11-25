Sobadan Sızan Gazdan İki Can Aldı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 10 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Battalgazi Mahallesi Şüheda Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında oturan 46 yaşındaki Fatoş Göçebe ve 10 yaşındaki kızı Asmin'den bir süredir haber alamayan yakınları adrese gitti.

Kapının açılmaması üzerine, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Daireye giren sağlık ve polis ekipleri, anne ile kızının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.