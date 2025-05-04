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Sobadan Sızan Gazdan Ölüm

Sobadan Sızan Gazdan Ölüm

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı, bir çifti hayatından etti.

04.05.2025 00:50
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca yaşamını yitirdi.

Irmak köyü Yeşilöz mevkisinde yaşayan Celal (67) ve Sündüs Türkoğlu'dan (64) haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

112 Acil Sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Cesetler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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