Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Olayda yaşamını yitiren Ufuk Çevrimkaya'nın (45) cenazesi yakınları tarafından Şarköy Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Aşağıkalamış Camisi'ne getirilen cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Çevrimkaya'nın yakınlarının yanı sıra Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, aynı evde dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırılan Ufuk Çevrimkaya'nın kardeşi Mustafa Çevrimkaya'nın (26) Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

İlçede dün Aşağıkalamış Mahallesi'nde yaşayan Ufuk ve Mustafa Çevrimkaya'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, eve gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiğini ve Ufuk Çevrimkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Mustafa Çevrimkaya da hastaneye kaldırılmıştı.