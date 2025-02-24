Sokaklarda Kayak Keyfi

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Sokakları kayak pistine çevirdi

ORDU - Ordu'da beden eğitimi ve spor öğretmeni, yoğun kar altındaki sokaklarda bir araçtan hız alarak kayak yaptı.

Korgan ilçesinde beden eğitimi ve spor öğretmeni olan Osman Sarı (35), kar yağışının ardından kayak takımını alarak dışarı çıktı. Arkadaşları ile buluşan Sarı, Fatsa ilçesinin ara sokaklarında ekipmanlarını hazırladı. Kaymayan başlayan ve arkasından gelen araçtan hız alarak, ilçenin ara sokaklarını adeta piste çevirdi.

Bölgenin zorlu coğrafyasındaki virajlı yollara rağmen başarıyla kayak yapan Sarı, o anları kayıt altına aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.