Söke Belediye Başkanı Muhtarlarla Yeni Yılı Kutladı

(AYDIN)- Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, mahalle muhtarlarının yeni yılını kutladı.
Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, mahalle muhtarlarının yeni yılını kutladı. Muhtarlar, bu anlamlı ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Arıkan'a teşekkürlerini iletti.
Başkan Arıkan, "Şehrimize hizmette en önemli paydaşlarımızdan muhtarlarımızla yeni yılda da Sökemiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2025'ün birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyor, tüm muhtarlarımıza sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" dedi.
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