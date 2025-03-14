Söke Belediye Başkanı Tıp Bayramı'nı Kutladı

(AYDIN)- Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaret programında tüm camianın Tıp Bayramın'ı kutladı.

Başkan Mustafa İberya Arıkan, Söke Belediyesi İşyeri Hekimi Zafer Şentürk ve Hemşire Sevim Hoşkür Avcı, Söke Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dincel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Zafer Zinnur Derin ve Söke Egemed Hastanesi Genel Müdürü Çiğdem İmre Gül'ü ziyaret etti, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

"Görevlerinde başarılar diliyorum"

Sağlık çalışanlarının fedakarlıkla ve özveriyle toplum sağlığı için gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Başkan Arıkan, "Büyük bir gayret içinde, insan hayatı için mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Arıkan, sağlık kurumlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğini belirterek, onların emek ve çabalarının takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.