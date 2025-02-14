SOL-DEP ve DEM Parti Görüşmesi

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(ANKARA) - Sosyalistler Partisi (SOL-DEP) Koordinasyon Kurulu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Sosyalistler Partisi (SOL-DEP) Koordinasyon Kurulu, DEM Parti Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdi. SOL-DEP Koordinasyon Kurulu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan ve MYK üyesi Mehmet Saltoğlu'la görüştü.

Görüşmeye ilişkin DEM Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Barışın toplumsallaşması, Türkiye'nin demokratikleşmesinde sosyalistlerin rolü ve toplumsal muhalefet konularında görüş alışverişinde bulunduk." denildi.