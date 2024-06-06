Solhan ilçesinde adaylar kütüphanede sınava hazırlanıyor - Son Dakika
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Solhan ilçesinde adaylar kütüphanede sınava hazırlanıyor

Solhan ilçesinde adaylar kütüphanede sınava hazırlanıyor

Solhan ilçesinde YKS'ye girecek adaylar, ilçe halk kütüphanesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sınava iki gün kala yoğunluk devam ederken, adaylar stresli olduklarını belirtti. Kütüphanede çalışma ortamını sağlayan yetkililere teşekkür eden adaylar, birbirlerine başarılar diledi.

06.06.2024 17:13
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Solhan ilçesinde üniversite sınavına girecek adaylar ilçe halk kütüphanesinde çalışıyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ilçe halk kütüphanesinde sınava iki gün kalmasına rağmen yoğunluk devam ediyor.

YKS'ye hazırlanan Vedat Kaya,"Hepimiz çok stresliyiz, çok zorluk çektik, inşallah hepimiz için hayırlısı olur." dedi.

Sınava çok az bir süre kaldığını, çalışmalarının yoğun bir şekilde kütüphanede sürdürdüklerini söyleyen Muhammed Taha Çiftçi, "Böyle bir çalışma ortamını bizlere sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Solhan, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solhan ilçesinde adaylar kütüphanede sınava hazırlanıyor - Son Dakika

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