Soma\'da İş Birliği Protokolü Imzalandı

Soma Belediyesi ile Soma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki imza töreninde protokolü Soma Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel ile Soma Belediye Başkanı Sercan Okur imzaladı.

Soma Belediye Başkanı Okur toplum yararına gerçekleştirilen tüm projelere destek verdiklerini ifade etti.

Başsavcı Vidinel de hükümlülerin kamu hizmetinde çalıştırılırken yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçiminde uyumunu kolaylaştırmanın esas alındığını söyledi.

Protokole göre, ilçedeki kamu hizmetlerinde çalışacak denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlülerin çevre temizliği, park ve bahçe bakımı gibi alanlarda görev alması sağlanacak.