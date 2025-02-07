Son Durak: Kan Bağı 16 Mayıs'ta!

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Korku ve gerilim filmi hayranlarının merakla takip ettiği "Son Durak" film halkasının altıncısı "Kan Bağı", Türkiye'de 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Warner Bros. Pictures ve New Line Cinema'nın başarılı serisinin yeni bölümünden teaser ve ilk afiş yayınlandı.

"Son Durak: Kan Bağı", sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie'nin hikayesini konu ediniyor.

Yönetmenliğini Adam Stein ve Zach Lipovsk üstlendiği filmin başrollerinde, Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Richard Harmon, Owen Patrick Joyner, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Brec Bassinger ve Tony Todd yer alıyor.

Senaryosunu Guy Busick ve Lori Evans Taylor'un kaleme aldığı filmin hikayesi Taylor ve Guy Busick'in yanı sıra Jon Watts ait. Film, Jeffrey Reddick tarafından oluşturulan karakterlere dayanıyor.

Filmin yapımcı koltuğunda Craig Perry, Sheila Hanahan Taylor, Jon Watts, Dianne McGunigle ve Toby Emmerich bulunuyor.