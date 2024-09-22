Sonbahar Renkleri Çam Dağı'nda

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında yer alan Çam Dağı'nda sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonları hakim olmaya başladı.
Coğrafi işaretli "Kocaali Çam Dağı Kestane Balı" üretiminin yapıldığı iki ilçe arasında bulunan 900 rakımlı dağdaki kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yaprakları, hazan mevsiminin renklerini taşıyor.
Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis de yaprakları sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına dönüşen ağaçlarla ahenk oluşturuyor.
Çam Dağı'nın sonbahar manzarası, dron ile görüntülendi.
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