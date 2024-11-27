Sonbahar Renkleri ve Kar Buluştu

Sonbahar renkleri kar ile buluştu
BURSA - Sonbahar renklerinin kar ile buluşması kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı.
Uludağ eteklerindeki meyve ağaçları sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne dönüştü. Önceki gün aniden bastıran kar yağışı sonrası beyaz örtüyü üzerine giyen doğa, sonbahar renkleriyle karışınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Bu muhteşem görüntüler fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı tarafından görüntüledi.
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