Sonbaharda Çiçek Açan Armut Ağacı

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Armut ağacı sonbaharda çiçek açtı

Gümüşhane'de bu armut ağacı hem ilkbaharda hem de sonbaharda çiçek açtı

Sonbaharda baharı getiren armut ağacı görenleri şaşırtıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de eylül ayının son günlerinde üzeri çiçekle dolan armut ağacı görenleri şaşırtıyor.

Normalde ilkbaharda çiçek açan ve yaz mevsiminde meyve veren armut ağacının eylül ayının son günlerinde yeniden çiçek açması şaşkınlığa sebep oldu.

Merkeze bağlı Harmancık köyü sınırlarındaki Organize Sanayi Bölgesinde 2 yıl önce dikilen genç armut ağacı bu yıl oldukça bol meyve verdi.

Meyvelerinin yanında üzeri beyaz çiçeklerle dolan armut ağacı mevsim normallerine aykırı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Bu olağandışı durumu gözlemleyen vatandaşlar, yaşanan iklim değişikliklerinin bitki örtüsüne etkilerinin şaşırtıcı olduğunu ifade etti.

Son yıllarda Gümüşhane coğrafyasında sıklıkla karşılaşılan durum ani sıcaklık değişimleri ve dengesiz hava koşullarının özellikle genç ağaçların biyolojik döngülerini etkiliyor.

Armut ağacının çiçek açtığını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını dile getirirken ağacın baharı anımsatan görüntüsü de ilgi çekiyor.

"Kıyamet alameti diyen de var düzensiz hava şartları diyen de"

Ağacı 2 yıl önce kendi elleriyle bahçeye diktiğini kaydeden Samet Ülker, "Bu yıl farklı bir şekliyle karşılaştık. Hem armut hem çiçekleriyle birlikte olunca gerçekten hayatımızda ilk defa böyle bir şey gördük. Onun için şok içerisindeyiz. Büyüklerimiz bu gibi şeyler gördüğümüzde genellikle şakayla da olsa bu kıyamet alameti diye ifade eder. Benim tahminim hem o olabilir hem de düzensiz hava şartlarının olmasında etki olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Hızını alamadı ikinci bir armut toplayacağız diye düşünüyoruz"

Birkaç gün önce ağaca baktığında tomurcukları gördüğünde ilgisini çektiğini ifade eden Ülker, "2-3 gün önce yeni yeni tomurcuklanıyordu, ilgimi çekti. Bir gün içerisinde bayağı bir çiçek açtı. Bu ağacı kış armudu olarak aldık, dikimini yaptık. Geçen sene bu kadar meyve vermedi ama belli bir çiçek açıp dökmüştü. Ama bu sene gerçekten diğer meyveler gibi bayağı bir döküm yaptı. Dökümün neticesinde de güzel armutlarımız oluştu ama armutlarımız oluştuktan sonra da böyle ikinci bir çiçek açımıyla hızını alamadı ikinci bir armut toplayacağız diye düşünüyoruz. Çiçeklerin yanında ağacın üzerinde çok sayıda tomurcuk da var. Eğer dökülmezse 2-3 gün içerisinde tamamen ağacın çiçek olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu yaşıma kadar meyveyle birlikte armudun çiçek açtığını görmemiştim"

Ülker'in 81 yaşındaki babası Halil Ülker ise ilk defa armut ağacında hem meyve hem de çiçeği gördüğünü belirterek "Bu sıcakların oluşumundan ileri geliyor tahminim. Meyveyle birlikte armudun çiçek açtığını görmemiştim. Gördüm böyle de zamansız görmedim böyle yani. Bu sıcaktan oldu bu yani. Her meyve olmayabiliyor ama işte bu neyse sıcağa boyun eğdi" diye konuştu.