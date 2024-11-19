FUJİN, 19 Kasım (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Fujin şehrinde buzlarla kaplı Songhua Nehri görülüyor, 19 Kasım 2024.
Sıcaklıkların düşmesiyle Songhua Nehri'nin birçok bölümünde aşamalı olarak buzlanma meydana geldi. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Songhua Nehri Buzla Kaplandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?