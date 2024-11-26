Sorgun Belediyesi Araç Satışları Açıklandı - Son Dakika
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Sorgun Belediyesi Araç Satışları Açıklandı

Başkan Ekinci, makam araçlarının satışının mali ihtiyaç nedeniyle yapıldığını açıkladı.

26.11.2024 16:49
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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, "Sorgun Belediyesi parasızlıktan makam araçlarını satıyor" şeklinde iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Ekinci, yaptığı yazılı açıklamada, devletin işçi emeklileri ile ilgili yapmış olduğu maaş düzenlemesi nedeniyle onlarca belediye çalışanının aynı anda emeklilik dilekçesi verdiğini belirtti.

2024 yılı sonunda ödeyecekleri emekli ikramiyeleri ile ilgili nakit ihtiyacını karşılamak üzere bir dizi taşınır ve taşınmazı satışa çıkarma kararı aldıklarını aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Makam araçlarımızın satışı da aynı gaye doğrultusunda ve iyi niyet çerçevesinde alınmış bir karar olmasına rağmen, kimi basın yayın ve kalbi kararmışların gündemine 'Sorgun Belediyesi parasızlıktan makam araçlarını satıyor' şeklinde düştü. Hemşerilerimiz hizmetlerimize hız kesmeden nasıl devam ettiğimizi görmekte ve takdir etmektedir. Sorgun Belediyesi neyi ne zaman alacağını veya satacağını planlayacak bilgi birikimine sahip ve kararlı bir yönetim anlayışı ile hareket etmektedir. Halkımızın gönlü ferah olsun. Belediyemiz bölgenin en güçlü, mali dengeleri en düzgün, üst düzey hizmet ve iş üretebilen kendine yetebilen bir belediyedir. Bu bakımdan attığımız her adımın düşünülerek ve planlanarak atıldığının bilinmesini isteriz. Öte yandan, çalışmalarımızı makam aracı olmadan da sürdürebileceğimizi ancak bu araçları belediyemizin makamını temsilen kullandığımızı bizi tanıyan herkes bilir."

Kaynak: AA

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